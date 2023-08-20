العبودي يؤكد جاهزية الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد

2023/08/20 | 18:55 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، جاهزية الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي تفقد عددا من مشاريع البنى التحتية والقاعات الدراسية في جامعتي بغداد والنهرين"، لافتا إلى أن "وزير التعليم تابع مسار تنفيذ المشاريع والقاعات على وفق مؤشرات الحاجة الى توسيع طاقة البيئة الجامعية من أجل استيعاب الاقبال المتزايد على التعليم الجامعي مؤكدا في الوقت نفسه جاهزية الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023".وأوضح العبودي خلال الجولة التفقدية أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها تعمل على سياسة إجرائية مدروسة ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق (2031/2021)" مؤكدا أن "هذه المتابعات والزيارات المكثفة تمثل التزاما حكوميا بتطوير مناخات التعليم العالي والبحث العلمي".وتابع أن "تحديث البنايات الجامعية واستكمال مشاريعها يأتي انسجاما مع متطلبات التحول الجوهري في المسار التعليمي والأكاديمي من خلال اعتماد عملية بولونيا في تخصصات الهندسة والعلوم في الجامعات الحكومية والأهلية".وأضاف البيان أن "وزير التعليم استمع الى شرح واف من رئيس جامعة بغداد منير السعدي ورئيس جامعة النهرين علي عبد العزيز الشاوي عن توقيتات تنفيذ المشاريع ومرتكزات استكمالها في ضوء موازنة الدولة الاتحادية".