النقل العراقية تتحدث عن مباحثات ’مهمة’ مع تركيا بشأن طريق التنمية

2023/08/20 | 19:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، الأحد، إجراء مباحثات مهمة بين العراق وتركيا حول مشروع طريق التنمية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آب 2023) إن، "وفدا عراقيا فنيا من وزارة النقل برئاسة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد، يونس الكعبي، رفقة ممثل الشركة الإيطالية الاستشارية، زار العاصمة التركية أنقرة، وأجرى مباحثات مهمة وموسعة مع مسؤولي وزارة النقل التركية، بشأن مشروع طريق التنمية واهميته الاقتصادية للعراق وتركيا ودول المنطقة والعالم".

وأضاف البيان، ان "اللقاء بين الجانبين استهل بكلمة ترحيبية من السيد مدير دائرة السكك الحديد التركية حسن بيزوك بالوفد العراقي، قبل ان يستعرض مجموع اطوال السكك الحديد في تركيا، وعزم دائرته تطوير عمليات الشحن والنقل السككي مع العراق والعالم".

ونقل البيان عن المسؤول التركي، ان "حكومة بلاده تولي مشروع طريق التنمية أهمية كبيرة، كما ترغب في تقديم كافة انواع الدعم، بما يشمل الإنشاءات والدورات والأنظمة وغيرها في قطاع السكك الحديدة".

وتابع البيان، ان الوفد العراقي "استعرض أهمية وحجم واستدامة المشروع، الذي يشرف عليه بشكل مباشر دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كما قدم الوفد الى الجانب التركي الدراسات الخاصة بالطريقة".

واضاف، أن "الكعبي استعرض جميع مراحل المشروع الرئيسية، إلى جانب تقديم عرض فني عام، شمل حجوم الاستيعاب والتشغيل والمعايير والمواصفات وعدد المحطات وأنواعها، إضافة الى نظام الاشارات والاتصالات، وبحث مع نظيره التركي عملية الربط بين البلدين بما تشتمل عليه تلك العملية من ارتفاع واحداثيات، وايضا استعراض المناسيب الحالية والمسح الطبوغرافي وتحريات التربة في تلك المنطقة".

وأشار البيان الى ان "الوفد العراقي اتفق مع الجانب التركي على إجراء زيارة ميدانية الى نقطة الربط بين البلدين والتي تقع في فيشخابور، مشيرا الى ان الوفد دعا الأتراك الى مشاركة مسوحات التربة والدراسات الموقعية بين الجانبين لمواكبة سرعة عمل الجانب العراقي".

وقال، ان "الجانب التركي أكد شروعه بالتحرك السريع لتلبية المواصفات التي عرضت من الوفد العراقي، فيما طالب الوفد العراقي، الجانب التركي بايجاد شبكة سكك حديد تكون ملائمة للنموذج المزمع تنفيذه من قبل الحكومة العراقية.".

وأكدت تركيا "شروعها في مد سكك حديد بطول ١٣٣ كم، تربط بين خط السكة الحديث من الحدود العراقية التركية وبين سكك حديد تركيا، الأمر الذي يضمن ربط ميناء الفاو الكبير بأوروبا".

واتفق الجانبان، بحسب البيان على "تحديد آلية عمل مشتركة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتركيز المشترك حول نقطة الربط الحدودية في بلدة فيشخابور".