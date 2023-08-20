تحذير من التحالف الدولي لقوات البيشمركة الكردية

2023/08/20 | 19:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

حذر التحالف الدولي ضد داعش، حكومة إقليم كردستان من أنه لن يكون قادراً على مواصلة مساعدته لقوات البيشمركة "ما لم تقم بإصلاح الوزارة".

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وقال مات ماكفرلين، قائد قوات التحالف الدولي ضد داعش، يوم الأحد: إن "وزارة البشمركة نفذت بعض بنود مذكرة التفاهم، لكن غياب وزير البيشمركة في وزارة البيشمركة أضعف المؤسسة".

وأوضح قائد التحالف بعد تقييم يوليو "أصدرنا بيانا عبرنا فيه عن خيبة أملنا في تحقيق بعض أهداف المذكرة".

وبين ماكفارلين "نشجع حكومة إقليم كردستان على تعيين وزير لوزارة البيشمركة لإظهار حسن نيتها والتزامها".

وحذر من أنه "إذا فشلت حكومة إقليم كردستان في تنفيذ إصلاحاتها والتزاماتها بموجب المذكرة ، فلن تتمكن وزارة الدفاع الأمريكية من الاستمرار في تقديم المساعدة العسكرية والأمنية".