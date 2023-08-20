العراق يطلع على مشروع تركي جديد

2023/08/20 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاحد (20 آب 2023)، عن نتائج اجتماع "عراقي-تركي" في أنقرة يتعلق بخطوات الشروع بطريق التنمية، فيما اشارت الى شروع الجانب التركي بمد سكك حديد بطول 133 كم، تربط بين خط السكة الحديث من الحدود العراقية التركية وبين سكك حديد تركيا، الأمر الذي وصفته بأنه "يضمن ربط ميناء الفاو الكبير بأوروبا".





واوضح بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "وفدا عراقيا فنيا من وزارة النقل برئاسة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد، يونس الكعبي، رفقة ممثل الشركة الإيطالية الاستشارية، زار العاصمة التركية أنقرة، وأجرى مباحثات مهمة وموسعة مع مسؤولي وزارة النقل التركية، بشأن مشروع طريق التنمية واهميته الاقتصادية للعراق وتركيا ودول المنطقة والعالم".

وأضاف ان "اللقاء بين الجانبين استهل بكلمة ترحيبية من السيد مدير دائرة السكك الحديد التركية السيد حسن بيزوك بالوفد العراقي، قبل ان يستعرض مجموع اطوال السكك الحديد في تركيا، وعزم دائرته تطوير عمليات الشحن والنقل السككي مع العراق والعالم".





وبحسب البيان، فأن المسؤول التركي أكد في كلمته، ان "حكومة بلاده تولي مشروع طريق التنمية أهمية كبيرة، كما ترغب في تقديم كافة انواع الدعم، بما يشمل الإنشاءات والدورات والأنظمة وغيرها في قطاع السكك الحديد".





وزاد البيان، ان "الوفد العراقي استعرض أهمية وحجم واستدامة المشروع، الذي يشرف عليه بشكل مباشر دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، كما قدم الوفد الى الجانب التركي الدراسات الخاصة بالطريق".

وأكد البيان، أن "الكعبي استعرض جميع مراحل المشروع الرئيسية، إلى جانب تقديم عرض فني عام، شمل حجوم الاستيعاب والتشغيل والمعايير والمواصفات وعدد المحطات وأنواعها، إضافة الى نظام الاشارات والاتصالات".

وتابع أن الكعبي بحث مع نظيره التركي عملية الربط بين البلدين بما تشتمل عليه تلك العملية من ارتفاع واحداثيات، وايضا استعراض المناسيب الحالية والمسح الطبوغرافي وتحريات التربة في تلك المنطقة.





وأشار البيان الى ان الوفد العراقي اتفق مع الجانب التركي على إجراء زيارة ميدانية الى نقطة الربط بين البلدين والتي تقع في فيشخابور، مشيرا الى ان الوفد دعا الأتراك الى مشاركة مسوحات التربة والدراسات الموقعية بين الجانبين لمواكبة سرعة عمل الجانب العراقي"، مبينا ان "الجانب التركي أكد شروعه بالتحرك السريع لتلبية المواصفات التي عرضت من الوفد العراقي".

وطالب الوفد العراقي، وفقا للبيان، الجانب التركي بايجاد شبكة سكك حديد تكون ملائمة للنموذج المزمع تنفيذه من قبل الحكومة العراقية"، مبينا ان "الجانب التركي أكد شروعه في مد سكك حديد بطول ١٣٣ كم، تربط بين خط السكة الحديث من الحدود العراقية التركية وبين سكك حديد تركيا، الأمر الذي يضمن ربط ميناء الفاو الكبير بأوروبا".

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على تحديد آلية عمل مشتركة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتركيز المشترك حول نقطة الربط الحدودية في بلدة فيشخابور.



