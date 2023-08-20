2023/08/20 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد، مع وزير العمل وكالة وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي التقى وزير العمل وكالة وزير المالية في حكومة اقليم كردستان اوات شيخ جناب يوم الاحد الموافق 20-8-2023”.وأضاف “وجرى خلال اللقاء مناقشة […]

ظهرت المقالة وزير العمل يبحث سبل تفعيل الاتفاقيات بين المركز والاقليم أولاً على ايرث نيوز.