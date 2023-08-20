2023/08/20 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

أجرت وزارة النقل مباحثات مهمة مع نظيرتها التركية حول طريق التنمية، حيث استعرض الجانبان أهمية وحجم واستدامة المشروع. وقال بيان الوزارة، ورد لوكالة إيرث نيوز أن “وفدا عراقيا فنيا من وزارة النقل برئاسة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد، يونس الكعبي، رفقة ممثل الشركة الإيطالية الاستشارية، زار العاصمة التركية أنقرة، وأجرى مباحثات مهمة وموسعة مع […]

ظهرت المقالة اجتماع عراقي – تركي في أنقرة يبحث خطوات الشروع بطريق التنمية واتفاق على زيارة ميدانية لنقطة الربط الحدودية أولاً على ايرث نيوز.