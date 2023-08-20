الحكومة العراقية تخصص خمسة مليارات دينار عراقي لدعم مبادرة منظمة الفاو ووزارة الزراعة لمربي الجاموس في جنوب العراق

2023/08/20 | 19:31 - المصدر: الفاو

الحكومة العراقية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو) في العراق تتعاونان لحماية سبل العيش لمربي الجاموس في الجنوب من أزمة تغير المناخ وندرة المياه

تضافرت جهود الحكومة العراقية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أجل دعم مربي الجاموس في المحافظات الجنوبية من العراق، ومواجهة التحديات الحرجة التي يفرضها تغير المناخ وندرة المياه. يُظهر هذا التعاون التزامًا مشتركًا بالحفاظ على التراث الزراعي الحيوي للعراق وتعزيز ومساعدة المجتمعات المحلية.

في إطار شراكة مثالية وإجراءات سريعة، كان لنجاح تدخلات منظمة الأغذية والزراعة في نينوى والأهوار الجنوبية أصداء جيدة. وقد ساهمت هذه التدخلات ، الممولة من الاتحاد الأوروبي والمنفذة من قبل منظمة الأغذية والزراعة في العراق بالتعاون مع وزارة الزراعة، بشكل كبير في تحسين ممارسات تغذية الماشية وقدمت دعمًا حيويًا للمزارعين. حيث أدى تطوير التقنيات المبتكرة التي أدخلتها منظمة الأغذية والزراعة على نطاق واسع في العراق بإشراف الخبير الدولي الدكتور الشاذلي كيولي ، بما في ذلك الاستخدام المبتكر لدبس السكر (المولاس) والأعلاف، إلى تحسين في إنتاجية وجودة الحليب واللحوم مع التخفيف من آثار الجفاف ، مما أدى إلى التزام الحكومة العراقية بتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل محافظات أخرى ، وعلى وجه الخصوص الدعوة المميزة من عضو اللجنة الاستشارية، بمكتب الزراعة والموارد المائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم ستار جاسم السعدي.

و قد ساهم نداء منظمة الأغذية والزراعة في تموز/ يوليو 2023،في لفت الانتباه إلى التهديد و الخطر الوشيك الناجم عن التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية وسبل عيش المربين. و سلط الدكتور صلاح الحاج حسن ، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة في العراق ، الضوء على الأثر الخطير لندرة المياه وتغير المناخ على النظم الإيكولوجية وسبل العيش المستدامة للمربين والمزارعين. و أشار إلى أنه تم عقد ورشة عمل طارئة لوضع خطة طوارئ صممت لتوفير الدعم الحيوي لمربي الجاموس الذين يواجهون أزمة حادة في ندرة المياه في الأهوار الجنوبية العراقية. هذا و تؤكد هذه المبادرة التزام الحكومة العراقية ومنظمة الأغذية والزراعة برفاهية المجتمع والحفاظ على هذا الموقع التراثي الطبيعي العالمي.

وجه معالي وزير الزراعة العراقي نداءً عاجلاً إلى مجلس الوزراء. و خلال الجلسة الـ 32 لمجلس الوزراء ، اتخذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إجراءات رائدة:

أولا ، تخصيص مبلغ قدره 5 مليارات دينار عراقي لدعم التغذية وشراء علف الجاموس الأساسي والإمدادات الحيوية التي سيتم توفيرها مجانا لمربي الجاموس في جنوب العراق.

ثانياً ، سيشرف فريق مشترك متخصص من إدارات الثروة الحيوانية والإرشاد التابعة لوزارة الزراعة مع خبراء منظمة الأغذية والزراعة في العراق على تنفيذ المبادرة.

كما أعرب الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عن امتنانه لحكومة العراق لالتزامها السريع و تعاونها لدعم المربين للتغلب على أزمة ندرة المياه الحالية. و أشار إلى أن هذه المبادرة تظهر ثقة ودعما حكوميين غير مسبوقين لمبادرات منظمة الأغذية والزراعة ، وتضع أبعادًا جديدة في التعاون الدولي. كما أضاف الدكتور الواعر أن فِرَق منظمة الأغذية والزراعة في العراق، والمكتب الإقليمي في القاهرة، والمقر الرئيسي في روما ملتزمة بدعم القطاع الزراعي في العراق.

و يؤكد هذا استعداد كل من منظمة الأغذية والزراعة في العراق والحكومة العراقية للحفاظ على هذا التراث القيم ، و تعزيز قدرة المجتمع على الصمود ­­­­­، و بناء مستقبل مستدام.

مع مواجهة العراق لتحديات بيئية متقاطعة، تمثل هذه الجهود المشتركة خطوة حاسمة نحو تحسين سبل عيش مربي الجاموس في المناطق الجنوبية من البلاد.

تدعم هذه المبادرة جهود منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العراق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة رقم 2 (القضاء على الجوع) ورقم 13 (التصدي لتغير المناخ)، المساهمة في القضاء على الجوع والصمود مع تغير المناخ مع رفع مستوى مربي الجاموس في المناطق الجنوبية من العراق.