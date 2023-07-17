طرق جديدة نحو كربلاء من 3 محاور.. سباق مع الزمن باقتراب الأربعين (فيديو)

2023/08/20 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تواصل الكوادر الهندسية والبلدية، جهودها للإسراع بانجاز طريق الزائرين الجديد الرابط بين محافظتي بغداد وكربلاء مرورا ببابل ودخوله الخدمة قبل بدء زيارة الأربعين المقررة في 20 صفر الموافق 6 أيلول المقبل.

ويسهم هذا "الطريق الحيوي المهم" في تخفيف الزخم عن طريق الزائرين القاصدين نحو مدينة كربلاء المقدسة خلال زيارة الأربعينية.

والمسار الجديد للطريق سيكون من دون المرور بمنطقتي الحصوة والمسيب في بابل وسيسهم في تخفيف الزخم المروري على الطريق القديم كونه سيقصر المسافة إلى 67 كم فقط واحياء مناطق شاسعة ضمنه.

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