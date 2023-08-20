2023/08/20 | 19:45 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، عن عقد اتفاقات ثنائية مرتقبة بين العراق وتركيا حول طريق التنمية، فيما اكدت تركيا الشروع بمد خط سكك الحديد المقرر ربطه بالمشروع.وقالت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وفدا عراقيا فنيا من وزارة النقل برئاسة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد يونس الكعبي، برفقة ممثل الشركة الإيطالية الاستشارية، زار العاصمة التركية أنقرة، وأجرى مباحثات مهمة وموسعة مع مسؤولي وزارة النقل التركية، بشأن مشروع طريق التنمية واهميته الاقتصادية للعراق وتركيا ودول المنطقة والعالم"، مبينة انه "من المقرر أن تمهد تلك المباحثات، التي جرت بحضور ممثل السفارة العراقية لدى أنقرة أركان البياتي، لاتفاقات ثنائية مرتقبة بإشراف من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأضافت ان اللقاء بين الجانبين استهل بكلمة ترحيبية من مدير دائرة السكك الحديد التركية حسن بيزوك بالوفد العراقي، قبل ان يستعرض مجموع اطوال السكك الحديد في تركيا، وعزم دائرته تطوير عمليات الشحن والنقل السككي مع العراق والعالم"، موضحة ان "المسؤول التركي اكد اهتمام حكومة بلاده بمشروع طريق التنمية، واشار الى رغبتها في تقديم كافة انواع الدعم، بما يشمل الإنشاءات والدورات والأنظمة وغيرها في قطاع السكك الحديد".وتابعت ان "الوفد العراقي استعرض أهمية وحجم واستدامة المشروع، الذي يشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كما قدم الوفد الى الجانب التركي الدراسات الخاصة بالطريق"، لافتة الى ان "الكعبي استعرض جميع مراحل المشروع الرئيسية، إلى جانب تقديم عرض فني عام، شمل حجوم الاستيعاب والتشغيل والمعايير والمواصفات وعدد المحطات وأنواعها، إضافة الى نظام الاشارات والاتصالات".وبين ان "الكعبي بحث مع نظيره التركي عملية الربط بين البلدين بما تشتمل عليه تلك العملية من ارتفاع واحداثيات، وايضا استعراض المناسيب الحالية والمسح الطبوغرافي وتحريات التربة في تلك المنطقة"، مشيرة الى ان "الوفد العراقي اتفق مع الجانب التركي على إجراء زيارة ميدانية الى نقطة الربط بين البلدين والتي تقع في فيشخابور، كما دعا الوفد الأتراك الى مشاركة مسوحات التربة والدراسات الموقعية بين الجانبين لمواكبة سرعة عمل الجانب العراقي".ولفتت الوزارة الى ان "الجانب التركي أكد شروعه بالتحرك السريع لتلبية المواصفات التي عرضت من الوفد العراقي"، مبينة ان "الوفد العراقي طالب الجانب التركي بايجاد شبكة سكك حديد تكون ملائمة للنموذج المزمع تنفيذه من قبل الحكومة العراقية، حيث اكد الجانب التركي شروعه في مد سكك حديد بطول 133 كم، تربط بين خط السكة الحديث من الحدود العراقية التركية مع سكك حديد تركيا، الأمر الذي يضمن ربط ميناء الفاو الكبير بأوروبا".وذكرت ان "الجانبين اتفقا على تحديد آلية عمل مشتركة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتركيز المشترك حول نقطة الربط الحدودية في بلدة فيشخابور".