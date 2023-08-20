الصحاف: شخصيات وزارية دولية ستزور بغداد خلال الأسبوعين المقبلين

2023/08/20 | 19:45 - المصدر: واع

بغداد – واع – نور الزيديكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، عن أبرز ملفات مباحثات زيارة وزير الخارجية التركي هاكان غيدان إلى بغداد المقررة الأربعاء المقبل، فيما أشار الى أن شخصيات وزارية دولية ستزور العاصمة خلال الأسبوعين المقبلين.وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجية التركي سيجري يوم الأربعاء 23 من آب الحالي زيارة رسمية الى بغداد، حيث سيلتقي بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وسيجري مباحثات ثنائية بين الجانبين على كافة الصعد".وأضاف: "سيتم تسليط الضوء على أهم ما يشغل البلدين الجارين ومراجعة التحديات المشتركة"، مشيرا إلى أن "الوزير سيلتقي ايضا بالعديد من الشخصيات الوطنية السياسية العراقية والحكومية الرفيعة"، مبينا أن "هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز جهود العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة وبحث أهم الملفات والقضايا العالقة".وبشأن وجود زيارات قريبة لمسؤولين عرب وأجانب الى العراق أكد الصحاف أن "بغداد ستشهد خلال الأسبوعين القادمين أستقطاب رفيع المستوى لشخصيات وزارية تلتقي بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وبالرئاسات الثلاث وعدد من الشخصيات الوطنية السياسية العراقية".وتابع أن "هذه الزيارات ستكون بمستوى وزاري، وستجري مباحثات ثنائية مع عدد من الدول على مستوى وكلاء وزارات خارجية في بغداد للقاء نظرائهم بوزارة الخارجية العراقية".وأكد الصحاف أن "بغداد تعد نقطة التقاء ومسارا لجذب الحوارات الأيجابية والفاعلة بهدف تعظيم الأستجابة للبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني".