2023/08/20 | 19:50 - المصدر: ايرث نيوز

تحدث رئيس الفريق الاعلامي في مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، عن الاستعدادات التي تجري للمرحلة المقبلة. وقال عماد جميل في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، إن “استعدادات المفوضية مستمرة وانهت عملية التحالفات بـ 500 تحالف، وكذلك بتسجيل الاحزاب 296 حزبت ولا يزال 64 حزبا قيد التسجيل”. وبحسب جميل، فان “اعداد الناخبين ستصل الى مليون، وفقا لتحديث البيانات […]

ظهرت المقالة “إيرث نيوز” تسأل عن آخر مستجدات الانتخابات.. والمفوضية تجيب أولاً على ايرث نيوز.