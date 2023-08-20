حريق يلتهم خمسينية في ذي قار ومياه

2023/08/20 | 19:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بمصرع امرأة لها من العمر 50 عاماً إثر نشوب حريق في منزلها بمحافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع نتيجة تماس كهربائي في المنزل الكائن في قرية العصفورية ضمن ناحية سديناوية شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وتمت السيطرة عليه من فرق الدفاع المدني.

وعلى صعيد آخر، أفاد مصدر امني في صلاح الدين بفقدان أثر رجل خمسيني "أقدم على الانتحار" في مشروع ري داقوق جنوبي كركوك قبل ثلاثة أيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفارز الشرطة النهرية وخلال عمليات بحث طويلة لم تتمكن من العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 51 عاماً، القى بنفسه في مشروع داقوق 30 كم جنوبي كركوك في السابع عشر من الشهر الجاري لأسباب مجهولة.

واضاف ان مفارز الشرطة انسحبت وعممت برقيات للمحافظات المجاورة لتقفي أثر جثة الضحية.