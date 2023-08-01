واسط تحدد مناطق متجاوزة مشمولة بالتمليك

2023/08/20 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

اكد محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الاحد (20 آب 2023)، شمول عدة مناطق بالمحافظة بالتنظيم والتطويب وهي غير مشمولة بازالة التجاوزات.

وقال المياحي في تصريحات صحفية، تابعتها "بغداد اليوم"، ان "مناطق الحكيم والكوت الجديدة وشارع النفط غير مشمولة بازالة التجاوزات، انما مشمولة بالتنظيم والتطويب وفق قرار 320".

واضاف، ان " قرار رئيس الوزراء حازم وحاسم وسيتم ازالة اي تجاوز سواء سكني او تجاري جديد او غيرها في المناطق الزراعية، ويمنع البناء الجديد في جميع المناطق الزراعية وسيتم محاسبتهم قانونياً، ولن نسمح ببناء متر واحد جديد في المناطق الزراعية، وسيتم ازالة جميع التعارضات التي تعيق المشاريع".

وكانت حكومة واسط المحلية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم، عن البدء بحملة كبرى لإزالة التجاوزات على الأراضي الزراعية وتفتيت الأراضي وخاصة في المناطق المحاذية للمدن.



