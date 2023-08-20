اخبار العراق الان

2023/08/20 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع المنبئ الجوي، رياض القريشي، اليوم الأحد (20 آب 2023)، "تغييراً دراماتيكياً" سيحصل بعد 24 من الشهر الجاري يقود لانخفاض درجات الحرارة في البلاد بفارق 4 درجات في المحافظات كافة.

وقال القريشي لـ"بغداد اليوم"، ان "البلاد تشهد حاليا منخفضاً حرارياً سطحياً يستمر تأثيره الى نهاية الأسبوع، ويؤخر انخفاض الحرارة التي ستبقى عند 50 درجة مئوية مع رياح شمالية شرقية محملة بالرطوبة التي تزيد من الإحساس بالأجواء الحارة".

وأضاف، ان "تغييراً دراماتيكياً سيحصل بعد 24 من آب الجاري، أي بعد يوم الخميس القادم نظراً لتحول الرياح الى شمال غربية نشطة في محافظات واسط وميسان ومناطق جنوب البلاد وتنخفض الحرارة بفارق 4 درجات في الاسبوع التالي اي تصل الى 46-47 مئوية".

وأشار الى ان "تغير الرياح الى شمالية غربية تؤثر في تغير انخفاض درجات الحرارة خاصة وان الموجة الحالية ستنهي بنهاية الأسبوع الجاري".