متراجعا عن الصباح.. قائمة مسائية بأسعار الدولار في محافظات العراق
2023/08/20 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
تراجعت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الأحد (20 آب 2023)، انخفاضاً مقابل الدينار العراقي، في التعاملات المسائية بالعاصمة بغداد والمحافظات.
ويبلغ السعر الرسمي للدولار من البنك المركزي العراقي 1320 ديناراً.
وسجل الدولار صباح اليوم في بغداد ارتفاعاً بلغ 1550 ديناراً (155 ألفاً للمائة دولار).
وكانت الأسعار للبيع كالتالي:
100$=153,300 بغداد
100$=153,650 أربيل
100$=152,400 البصرة
100$=153,650 سليمانية
100$=153,700 دهوك
100$=153,850 كركوك
100$=153,850 حلبجة
100$=153,600 موصل
100$=152,450 النجف
100$=153,500 الرمادي
100$=153,500 سماوة
100$=153,550 الناصرية
100$=153,600 كربلاء
100$=153,500 بعقوبة
100$=153,0550 حلة
100$=153,650 الكوت
100$=153,500 الديوانية
100$=153,550 تكريت
100$=153,600 العمارة