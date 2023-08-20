متراجعا عن الصباح.. قائمة مسائية بأسعار الدولار في محافظات العراق

2023/08/20 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار، مساء اليوم الأحد (20 آب 2023)، انخفاضاً مقابل الدينار العراقي، في التعاملات المسائية بالعاصمة بغداد والمحافظات.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار من البنك المركزي العراقي 1320 ديناراً.

وسجل الدولار صباح اليوم في بغداد ارتفاعاً بلغ 1550 ديناراً (155 ألفاً للمائة دولار).

وكانت الأسعار للبيع كالتالي:

100$=153,300 بغداد

100$=153,650 أربيل

100$=152,400 البصرة

100$=153,650 سليمانية

100$=153,700 دهوك

100$=153,850 كركوك

100$=153,850 حلبجة

100$=153,600 موصل

100$=152,450 النجف

100$=153,500 الرمادي

100$=153,500 سماوة

100$=153,550 الناصرية

100$=153,600 كربلاء

100$=153,500 بعقوبة

100$=153,0550 حلة

100$=153,650 الكوت

100$=153,500 الديوانية

100$=153,550 تكريت

100$=153,600 العمارة