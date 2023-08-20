بيان من الكهرباء بشأن تثبيت قراء المقاييس

2023/08/20 | 20:42 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، توفير التخصيصات اللازمة لموظفي الوزارة من (قراء المقاييس).

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آب 2023)، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، افتتح أبواب مكتبه لموظفي الوزارة من (قراء المقاييس) ويستمع لطلباتهم وأحقيتهم في التثبيت على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم ممن حولو الى الملاك الدائم".



وأكد الوزير خلال لقائه عدداً من قراء المقاييس أن "الوزارة أجرت جملة من المخاطبات والإجراءات والتي تبنت فيها تحويلكم إلى الملاك الدائم"، مضيفاً: "وفرنا التخصيصات اللازمة لكم، وطرحنا قضيتكم بجميع المحافل والاجتماعات".



وأضاف أنه "بعد تحويل تشغيلكم من قرار رقم 341 إلى عقود وفق قرار 315 ، لا زلنا ندعم مطالبكم بالتثبيت، وأعددننا مخاطبات وكتب رسمية جديدة اخرى للجهات المعنية بتحويلكم للملاك الدائم".