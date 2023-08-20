بطولة الجمهورية.. واسط يتصدر المجموعة الجنوبية بفوزه على البصرة يليه ميسان

2023/08/20 | 20:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغ منتخب واسط دور الثمانية لبطولة الجمهورية متصدراً للمنطقة الجنوبية برصيد تسع نقاط بعد تحقيقه الفوز، اليوم الأحد، على منتخب البصرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد .

كما تأهل منتخب ميسان الى الدور ذاته بست نقاط بعد فوزه على منتخب ذي قار بثلاثية نظيفة.

وبهذا تكون المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية لغاية الآن هي

منتخبات صلاح الدين ونينوى وواسط وميسان ومنتخبي بغداد الكرخ والرصافة.

ويبقى التنافس جاريا في المجموعة الشمالية بين كركوك المتصدر بخمس نقاط واربيل ثانيا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف والسليمانية ثالثا برصيد 4 نقاط ودهوك رابعا بدون نقاط .