2023/08/20 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، همام حمودي، اليوم الاحد، باولا غانلي سفيرة استراليا في بغداد، وبحثا التطورات السياسية وآفاق تعزيز التعاون بين البلدين. وخلال اللقاء، اكد الشيخ حمودي، بحسب بيان مكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز ان “العراق نجح في فرض إرادته وتجاوز الكثير من ازماته، وهو اليوم يعيش في اكثر حقبة استقرارا، وقوة”، […]

ظهرت المقالة همام حمودي يشير الى اهمية الانتخابات المحلية أولاً على ايرث نيوز.