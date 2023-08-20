2023/08/20 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

وزير الاعمار يوجه باطلاق حملة توعوية لاطلاع المواطنين على آلية جباية اجور الماء وجّه وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة ، السيد بنگين ريكاني، باطلاق حملة توعوية وتثقيفية في وسائل الإعلام، لإطلاع المواطنين على آلية جباية اجور الماء والحد من الاستهلاك المفرط للمياه. وذكر بيان للمركز الاعلامي في الوزارة ، ان السيد الوزير ترأس اجتماعاً ضم […]

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