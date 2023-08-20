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وزير الاعمار يوجه باطلاق حملة توعوية لاطلاع المواطنين على آلية جباية اجور الماء

وزير الاعمار يوجه باطلاق حملة توعوية لاطلاع المواطنين على آلية جباية اجور الماء
وزير الاعمار يوجه باطلاق حملة توعوية لاطلاع المواطنين على آلية جباية اجور الماء
2023/08/20 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

وزير الاعمار يوجه باطلاق حملة توعوية لاطلاع المواطنين على آلية جباية اجور الماء وجّه وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة ، السيد بنگين ريكاني، باطلاق حملة توعوية وتثقيفية في وسائل الإعلام، لإطلاع المواطنين على آلية جباية اجور الماء والحد من الاستهلاك المفرط للمياه. وذكر بيان للمركز الاعلامي في الوزارة ، ان السيد الوزير ترأس اجتماعاً ضم […]

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