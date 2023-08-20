2023/08/20 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طرح وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد، مفردات الحقيبة التربوية بشتى مفاصلها وخطط التنفيذ امام انظار القيادات العليا استعدادا للعام الدراسي الجديد في اجتماع رسمي ضم المستشار التربوي صفاء الجابري والوكيل الفني حسين صبري اللامي والمديرين العامين . إستهل وزير التربية اللقاء، بحسب بيان تلقته ايرث نيوز “بالثناء على دعم دولة رئيس […]

ظهرت المقالة وزير التربية يطرح مفردات الحقيبة التربوية للعام الدراسي الجديد أولاً على ايرث نيوز.