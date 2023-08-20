اخبار العراق الان

2023/08/20 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أنهَى المنتخب الأولمبيّ آخرَ وحداته التدريبيّة، اليوم الأحد (20 آب 2023)، في ملعبِ البصرة الدوليّ استعداداً لمُواجهةِ شقيقه السودانيّ في الساعةِ السابعة من مساء غد الاثنين ضمن إطارِ تحضيراته للتصفياتِ القاريّة.

ونقل بيان لاتحاد الكرة تلقته "بغداد اليوم"، عن المدربُ المساعد للمُنتخبِ الأولمبيّ، نزار أشرف قوله "إن أهميةَ معسكر البصرة تكمنُ في شقين، الأول التكيف مع الأجواءِ التي تتشابهُ تقريباً مع أجواءِ الكويت حيث تقام مبارياتُ التصفيات، والثاني خوض 4 مبارياتٍ ودية للوقوفِ على جاهزيّةِ اللاعبين".

وأضاف "الجميعُ يعي تماماً إن هناك ظروفاً استثنائيّةً حالت دون إقامةِ المُعسكر التدريبيّ في مصر، ومن قبلها تركيا، ترتبطُ بسماتِ الدخول وما شابه ذلك، ولكن ذلك لن يؤثرَ على المِنهاجِ التحضيريّ الذي سبقَ أن تمّ إعداده لولوجِ التصفياتِ القاريّة".

وبين أشرف "كنا نمني النفسَ بأن يتواجدَ لاعبونا المحترفون في المُعسكرِ لعدة اعتباراتٍ، في مقدمتها انسجامهم مع بقيةِ الفريق إلى جانب التعوُّدِ على الأجواء، ولكن المُعسكرَ كما هو معلوم خارج أيام الـFIFA DAY ، لذا لم يتمّ تفريغهم من قبل أنديتهم".

ولفت إلى، إنه "مع ذلك هناك تواصلٌ مع اللاعبين من قبل الجهازِ الفنيّ لمَعرفةِ آخر مواعيد مبارياتهم، وعدد دقائق اللعب، من أجل وضع النَهجِ الذي يتناسبُ مع وضعهم البدنيّ خلال المباريات".

واختتم أشرف حديثه قائلاً: تطورُ وسائل نقل المعلومات جعلت من العالم قريةً صغيرةً، وعلى هذا الأساسِ لدينا معلومات عن منتخباتِ مجموعتنا، وسنضع أسلوبَ اللعب الذي يتناسب مع كل مباراةٍ لتحقيق الخطوةِ الأولى نحو الهدفِ الأهم والمتمثل ببلوغِ اولمبياد باريس.

الجديرُ بالذكر إن قرعةَ تصفيات آسيا وضعت منتخبنا الأولمبيّ في المجموعةِ السادسة (F) إلى جانبِ كل من تيمور الشرقية ومكاو والبلد المضيف الكويت، حيث ستنطلق التصفياتُ في الثالث من أيلول المُقبل.