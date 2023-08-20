وزير التربية يوعز للمديريات العامة بتفعيل البرامج الإلكترونية

2023/08/20 | 21:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

طرح وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، مفردات الحقيبة التربوية للعام الجديد وخطط تنفيذها أمام القيادات العليا، فيما أوعز إلى المديريات العامة بتفعيل البرامج الإلكترونية.

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وقالت وزارة التربية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آب 2023)، إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري عقد اجتماع ضم المستشار التربوي صفاء الجابري والوكيل الفني حسين صبري اللامي والمديرين العامين"، مبينة أن "الجبوري طرح مفردات الحقيبة التربوية بشتى مفاصلها وخطط التنفيذ أمام انظار القيادات العليا استعدادا للعام الدراسي الجديد".

وأضافت أن "الوزير استهل اللقاء بالثناء على دعم رئيس الوزراء للقطاع التربوي ورفده المدارس بمليون سبورة ومقاعد دراسية ستوزع على المديريات العامة في عموم العراق تحضيرا للعام الدراسي"، لافتة إلى أنه "وجه المديرين العامين بإرسال مخوليهم لاستلام الكتب والتجهيزات المدرسية من مخازن الوزارة في أسرع وقت ممكن".

وبينت أن "الوزير ناقش آخر الاستعدادات لأداء امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية التي ستنطلق يوم غد وسط أجواء هادئة حرصت الوزارة على توفيرها مع المستلزمات اللوجستية كاملة، وبحث ملف الأبنية المدرسية وما وصلت إليه مراحل تأهيل وترميم المدارس والمشاريع التربوية التي تندرج ضمن فقرات البرنامج الحكومي".

وأوعز الجبوري بحسب البيان "المديريات العامة بتفعيل البرامج الإلكترونية ضمانا لنزاهة وشفافية الإجراءات تحقيقاً للعدالة بين الجميع وآلية التصرف بالتخصيصات المالية التي أُعِدتْ تحت بنود الموازنة العامة الاتحادية وحسب الحاجة الفعلية"، متمنياً "للملاكات التعليمية واقعاً تربوياً جديداً يحسن من جودة الأداء انطلاقا من العام الدراسي الجديد".