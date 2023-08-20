قيد التنفيذ.. اليابان تعلن عن 7 مشاريع جديدة في العراق

2023/08/20 | 21:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، عن 7 مشاريع جديدة قيد التنفيذ في العراق، فيما اشارت الى ان قروضها الممنوحة للعرق تستمر لمدة 40 عاما وبفائدة قليلة تصل إلى 0.2 بالمئة.

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وقال السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (20 آب 2023) إن "اليابان وخلال العشرين سنة الماضية قدمت 30 مشروعا كبيرا جدا في العراق نفذتها شركات يابانية"، مبينا أن "هناك 7 مشاريع جديدة قيد التنفيذ، وفي حال تخصيص الحكومة العراقية بعض الأموال في موازنتها للسنة المقبلة فسيتم تنفيذها".

وأضاف أن "هناك مشروعين للعام الحالي، أولها قرض مشروع تطوير مصفاة البصرة والثاني مشروع تحلية المياه في محافظة المثنى الذي تبلغ قيمته أكثر من 300 مليون دولار، حيث يعد مشروعا مهما جدا للتطوير واعادة الإعمار في السماوة".

وأكد أن "اليابان تعمل على استمرار دعمها من خلال التمويل المالي والقروض الميسرة جدا"، موضحا أن "سداد القروض اليابانية يستمر لمدة 40 عاما وبفائدة قليلة جدا تصل الى 0.2 بالمئة".