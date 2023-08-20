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خبير اقتصادي يفند ارقام البنك الدولي حول ديون العراق

خبير اقتصادي يفند ارقام البنك الدولي حول ديون العراق
خبير اقتصادي يفند ارقام البنك الدولي حول ديون العراق
2023/08/20 | 21:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فند الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاحد، ارقام البنك الدولي حول ديون العراق. وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك وتابعته ايرث نيو: “ارقام غير صحيحة للبنك الدولي حول الدين العام في العراق، حيث ان اجمالي الدين العام لسنة 2023 = 152 مليار دولار، والديون الخارجية = 50 مليار دولار، والديون الداخلية = 102 […]

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