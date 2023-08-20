ويست هام يتغلب على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

2023/08/20 | 22:15 - المصدر: واع

متابعة - واعتغلب فريق ويست هام على ضيفه تشيلسي ( 3-1) مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل أهداف ويست هام كل من (نايف أكرد) في الدقيقة الـ (7) و(ميكاييل أنتونيو) في الدقيقة الـ (53) و(لويس باكيتا) في الدقيقة الـ (90+5)، فيما أحرز (كارني تشوكويميكا) هدف تشيلسي في الدقيقة (38).ورفع ويست هام رصيده إلى (4) نقاط محتلاً المركز السادس، فيما استقر رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.المصدر : كورة