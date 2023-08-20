ما عقوبة من يعرض أفلاما مخلة بالحياء في القانون العراقي؟

2023/08/20 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأحد، أن القانون يعاقب كُلّ من يعرض صورًا أو أفلامًا مخلة بالحياء بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، إضافة إلى الغرامة أو إحدهما. وقال المتحدث باسم المركز حسين المولى في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “وفقًا للقانون العراقي يعاقب كُلّ من يعرض صورًا أو أفلامًا مخلة بالحياء على الجمهور بعقوبة الحبس لمدة […]

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