2023/08/20 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليون الأحد، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى دعم العملية الانتخابية وإنجاحها. وقال الحكيم في تدوينة تابعتها إيرث نيوز، إن “أدعـو السوداني وحكومته إلـى مواصلة رعـایـة ودعـم الـعملیة الإنـتخابـیة وانـجاحـھا والجدية فـي مواجھة كل من یرید تعطیلھا أو تحویل التنافس إلى صراع یھدد وحدة البلد وأمنه”.

ظهرت المقالة الحكيم يدعو السوداني إلى دعم العملية الانتخابية وإنجاحها أولاً على ايرث نيوز.