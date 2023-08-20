2023/08/20 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

أفصحت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مضامين الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام للزائرين من داخل العراق وخارجه، فيما أكدت تشكيل غرفة عمليات مشتركة بإشراف القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة إيرث نيوز إن “الجانب الأمني من الخطة ابتدأ بتنفيذ عمليات استباقية […]

ظهرت المقالة الداخلية: تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتأمين زيارة الأربعين أولاً على ايرث نيوز.