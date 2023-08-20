برشلونة يتغلب بصعوبة على قادش في الليجا

2023/08/20 | 23:20 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة انتصارا عسيرا بنتيجة (2-0) أمام قادش، مساء الأحد، على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، في إطار الجولة الثانية من عمر الدوري الإسباني.سجل بيدري وفيران توريس ثنائية برشلونة في الدقيقتين (82) و(90+4)، ليحصد الفريق الكتالوني أول انتصار له في الليجا هذا الموسم، بعد تعادله في الجولة الأولى سلبيا أمام خيتافي.بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد قادش عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.