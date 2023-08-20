هيكل عظمي وطرق ’غريبة’.. اكتشاف موقع أثري في السليمانية (صور)

2023/08/20 | 23:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

اكتشف فريق مشترك من مديرية آثار السليمانية وجامعة تشوبو اليابانية، موقعًا أثريًا مهمًا في ياسين تبة هيل في منطقة تانجرو بالسليمانية، يعود تاريخه إلى أكثر من 2500 عام.

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وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر في تصريح تابعه "ناس"، (20 آب 2023): "خلال أسبوع عمل الفريق ،تم العثور على أشياء نادرة ومهمة ، وهي موجودة هنا فقط في العراق وكردستان.

وأضاف، "وفقًا للطبقات العلمية، بدءًا من العصر الحجري الحديث إلى العصر الإسلامي، عمل الفريق أيضًا في الطبقات الآشورية وعثر على بقايا منازل وشوارع ومواقع دفن بقطع أثرية نادرة وفريدة من نوعها".

وبشأن العمل المستقبلي في مجال الآثار والاكتشافات الأثرية، قال المحافظ أبو بكر: "تفتتح مديرية آثار السليمانية دورة تدريبية للعديد من المعدات المستخدمة في علم الآثار بالتنسيق مع فريق جامعات عالمية".