وفاة عادل إمام.. آخر الأخبار الفنية المزيّفة

2023/08/20 | 23:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

قال نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن النجم عادل إمام، لا يزال على قيد الحيا، ويتمتع بصحة جيدة.

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وجاءت تصريحات زكي إلى صحف محلية، الأحد، لتنفي مجددا شائعات وفاة إمام.

وقال زكي "إذا كان هذا الخبر صحيحا كان سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكان سيتم الإعلان عن الخبر للجميع"، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24".

وفي تصريحات لموقع صدى البلد، نشرت الأحد أيضا، قال زكي، على مسئوليتي الشخصية.. الراجل كويس وزي الفل".

وعن عدم ظهور إمام مؤخرا، وإمكانية تصوير فيديو معه ليطمئن الجمهور على حالته قال زكي: "لا يليق أن أطلب من أسرة الفنان عادل إمام تصويره لإنهاء الجدل حول حالته الصحية" .

كما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، المنتج عصام إمام، أن شقيقه الفنان عادل إمام، بصحة جيدة "وما يتداول شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف: "الأسرة ضجرت من كثرة الشائعات اللي تُكتب كل فترة، ومن يكتب أخبارا عن أن الزعيم مريض أو اعتزل لا يجد ما يفعله، ولا أعلم ماذا أقول لمروّجي تلك الشائعات، والله العظيم الزعيم زي الفل".