2023/08/20 | 23:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شهدت مسابقة الرجل الحديدي 2023 حادثين مأساويين تسببا في وفاة شخصين من المشاركين في الفعاليات، بعد تعرضها للغرق. وفي واقعتين منفصلتين خلال منافسات السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، ضمن فعاليات مسابقة الرجل الحديدي الممتدة إلى 70.3 كيلومتر، والمقامة في مدينة يوجال بإيرلندا، لقي شخصان من المشاركين مصرعهما غرقا، بعد مشاركتهما في المسابقة التي كان […]

ظهرت المقالة الرجل الحديدي.. مسابقة أنهت حياة شخصين تحت الماء أولاً على ايرث نيوز.