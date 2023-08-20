مستشار حكومي يكشف حقيقة

2023/08/20 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، اليوم الأحد (20 آب 2023) "وجود تحشيد للقوات الأمريكية" في البلاد، فيما كشف عن أبرز النقاط التي تضمنتها المفاوضات الثنائية الأخيرة بين البلدين.

وقال اليعقوبي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، انه لا وجود لتحشيد عسكري في العراق، وإنما استبدال للقوات الامريكية في الجانب السوري" مبينا ان "الكثير من المعلومات نشرت في الإعلام للتضليل".

وأضاف ان "القيادات العراقية في مفاوضاتها تركز على حفظ سيادة العراق" مشيرا الى ان "العراق حصل على جميع طلباته في مفاوضات واشنطن".

ونفى "وجود أية فقرات أو اجتماعات سرية في المفاوضات مع واشنطن".

وأوضح اليعقوبي ان "الاتفاق يقضي بطيران الطائرات المسيرة بالمناطق الأمنية بموافقة الحكومة العراقية حصراً".

ونوه الى انه "لا يمكن لأي طرف من المفاوضات التصرف بشكل منفرد" مبينا ان "رئيس أركان البيشمركة كان موجوداً ضمن الوفد الأمني في واشنطن".

وتابع "اتفقنا على تشكيل لجنة عسكرية بين الطرفين لمواجهة تهديد داعش".

وكانت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) نفت في 15 آب الجاري، ما يتم تداوله في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي بالعراق حول "تحركات عسكرية أمريكية هناك".

وأكد المسؤول "عدم حصول أي تحركات من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء كان باتجاه العراق أو داخله".

وأشار المسؤول إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة على أنها لقوافل أمريكية "لا علاقة لها بالقوات الأميركية".

وكانت وسائل إعلام محلية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق تداولت أنباء ومقاطع فيديو تشير إلى ما وصفوه بـ "تحركات عسكرية أمريكية" و"قواقل أمريكية" في البلاد، لكن البنتاغون أكد أنها غير صحيحة.