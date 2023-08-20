برشلونة يحقق انتصاراً مهماً على قادش في الليجا

2023/08/20 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق برشلونة أولى انتصاراته في الليجا هذا الموسم، بالفوز بنتيجة (2-0) على قادش. وتواجه الفريقان مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية، على ملعب “مونتجويك الأولمبي”. وسجل أهداف برشلونة، بيدري في الدقيقة 82، وفيران توريس في الدقيقة 94. وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد قادش […]

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