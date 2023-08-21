اخبار العراق الان

2023/08/21 | 00:54 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، الأحد، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" بدعم من قوات التحالف الدولي.

وذكرت "قسد"، في بيان نشر عبر موقعها الرسمي، الأحد، أنّ الوحدات الخاصة التابعة لقواتها نفذت عملية أمنيّة، بمنطقة العزبة بريف دير الزور الشرقي شرقي سورية، استهدفت خلالها خلية لتنظيم "داعش"، بدعم بري وجوي من قوات التحالف الدولي، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد قياديي "داعش".

وأضافت أنّ القيادي "يتمتع بنشاط بارز في نقل المتفجرات وأدوات صناعتها وتأمين الذخائر والأسلحة، لتنفيذ عمليات تستهدف فيها (قسد) والعاملون في مؤسسات (الإدارة الذاتية) والمدنيون أيضاً، إضافة إلى نشاطات أخرى في مخيم الهول"، بحسب البيان.

وقبل أيام، أعلنت "قسد" قتل مسؤول التنظيم في المنطقة الشرقية بسورية، إبراهيم العلي، وذلك بعد عملية عسكرية بمشاركة التحالف الدولي في مدينة الرقة شمال شرقي سورية.

وفي دير الزور أيضاً، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أنّ مسلحين ترجح تبعيتهم لخلايا تنظيم "داعش"، هاجموا بعبوة ناسفة رتلاً عسكرياً يضم عربات تابعة لقوات التحالف الدولي، وبرفقتها دورية لـ"قسد"، على أطراف بلدة الشحيل بريف دير الزور، أثناء توجه الرتل إلى حقل العمر النفطي، أكبر قواعد التحالف الدولي في سورية، دون ورود معلومات عن تسجيل خسائر بشرية جراء الهجوم.

في سياق منفصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، الأحد، مقتل أحد عناصرها بهجوم شنه تنظيم "داعش"، السبت، جنوب الحسكة، شمال شرقي سورية.

وذكر الموقع الرسمي لـ"أسايش" أنّ سوادي السرحان من أعضاء قوى الأمن الداخلي قتل في هجوم لخلايا تنظيم "داعش" على دورية لها في مدينة الشدادي.

تعزيزات جديدة للتحالف

من جانب آخر، استقدمت قوات التحالف الدولي، خلال الساعات الفائتة، رتلاً عسكرياً إلى مناطق سيطرة "قسد" في شمال شرق سورية، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وقال مراسل "العربي الجديد" في الحسكة إنّ الرتل ضم 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية وعسكرية وكتل إسمنتية وصناديق مغلقة، موضحاً أنّ الرتل توجه نحو قواعد تابعة لقوات التحالف الدولي في تل بيدر وقسرك واستراحة الوزير بريف الحسكة.