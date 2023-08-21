براتب 350 ألف دينار.. بابل تستغل زيارة الاربعين لتوفير فرص عمل

2023/08/21 | 04:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر محافظ بابل وسام الجبوري، امرًا اداريًا بتعيين 250 شاب بوظائف بلدية للمساهمة بانجاح الزيارة الاربعينية، برواتب تتراوح بين 35 ألف الى 350 ألف دينار خلال فترة الزيارة الاربعينية فقط.

وجاء في كتاب صادر من مكتب المحافظ واطلعت عليه "بغداد اليوم"، أنه "انسجاما مع التوصيات الخاصة لرئيس مجلس الوزراء وايمانا منا بضرورة دعم شريحة الشباب وتوفير فرص العمل لهم ولغرض توفير افضل الخدمات لزائري الامام الحسين (عليه السلام ) قررنا تشغيل (200) من الشباب الراغبين بالعمل خلال الزيارة الاربعينية للفترة من 10 ولغاية 19 من شهر صفر الخير مقابل مبلغ قدره (350) الف دينار اضافة الى تشغيل (50) من الشباب الراغبين بالعمل في مساعدة الجهد البلدي وخدمة زائري الامام الحسين في كل وحدة من الوحدات الادارية على ان يكون عملهم داخل حدود وحداتهم الادارية في طريق الزائرين".







