خبير بشأن أرقام البنك الدولي حول الدين العام في العراق: ليست صحيحة

2023/08/21 | 04:31 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

قال الخبير الاقتصادي المعروف نبيل المرسومي، إن البنك الدولي قدم أرقاماً غير صحيحة عن الدين العام في العراق.

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وذكر المرسومي في تدوينة تابعها "ناس"، (20 آب 2023)، إن "أرقام البنك الدولي حول الدين العام في العراق غير صحيحة، وهي أن الدين العام لسنة 2023 يبلغ 152 مليار دولار، والديون الخارجية تبلغ 50 مليار دولار، والديون الداخلية 102 مليار دولار، أما نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي فتساوي 58.3%".

وأوضح أن "هذه الارقام تفترض ان موازنة 2023 ستنفذ بالكامل مما سيترتب عليها اضافة نحو 31 مليار دولار الى اجمالي الدين العام، ومن المتوقع الا تنفذ هذه الموازنة بشكل كامل خاصة بعد ان تم تأخير تنفيذها الى شهر آب الحالي مما يضفي ظلال من الشك حول مصداقية هذه الارقام".

وأضاف أن "الديون الخارجية على العراق مع ديون الخليج المجمدة تبلغ 61 مليار دولار وليس 50 مليار دولار وبعد تنفيذ الموازنة بالكامل ستصبح نحو 70 مليار دولار".

وتابع نبيل المرسومي ان "الديون الداخلية تبلغ 70 ترليون دينار وعند تنفيذ الموازنة ستصبح 100 ترليون دينار اي نحو 77 مليار دولار وليس 102 مليار دولار".

وأوضح أن "اجمالي الدين العام سيكون في حالة تنفيذ الموازنة بشكل كامل 138 مليار دولار وليس 152 مليار دولار كما يقول البنك الدولي".