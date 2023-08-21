2023/08/21 | 05:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقت سفيرة جمهوريَّة العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية طالب السهيل، مع وزير التعليم في المملكة العربيَّة السعوديَّة، يوسف البنيان، في مبنى الوزارة.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “ناقش اللقاء مخرجات المجلس التنسيقيّ العراقيّ السعوديّ ولجنة التعليّم المنبثقة منه وما تمخض عن المجلس من توصيات لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال التعليّم […]

ظهرت المقالة السهيل تناقش مع البنيان مخرجات المجلس التنسيقيّ العراقيّ السعوديّ أولاً على ايرث نيوز.