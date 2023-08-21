طبيبة تشرح فوائد تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم

2023/08/21 | 08:46 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قالت طبيبة الأسنان لويزا افتانديليان، إن عدم تنظيف الأسنان قبل النوم يؤدي إلى تسوس الأسنان وظهور رائحة الفم الكريهة وتراكم الجير ومشكلات في اللثة.

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وتقول الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru : "تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم مباشرة يمنع تراكم الكائنات الدقيقة المسببة للتسوس (العقديات) في تجويف الفم، والتي تؤثر نفاياتها بشكل مباشر في مينا الأسنان، ما يؤدي إلى إضعافها وتدميرها. لذلك من المهم إزالة التراكم البكتيري بشكل صحيح من على سطح الأسنان، لمنع تحوله إلى جير".

وتضيف: "تصبح دقائق الطعام التي تبقى في الفم بعد العشاء أرضا خصبة للكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، إذا لم تنظف الأسنان بالفرشاة قبل الذهاب إلى النوم. لأن هذه الكائنات الدقيقة تتكاثر بنشاط في تجويف الفم طوال الليل، وتفرز أحماضا ومواد كيميائية تسبب رائحة كريهة".

وتشير الطبيبة إلى أن أمراض اللثة سببها عدم الاهتمام بنظافة تجويف الفم والنظافة الشخصية.

وتقول: "يعلم قلة من الناس أن تنظيف تجويف الفم مرتين في اليوم يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض اللثة. ويرجع ذلك إلى أنه خلال الليل، في حالة عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة في المساء، يكون للتراكم البكتيري الناعم ما يكفي من الوقت للتمعدن والتصلب، والتحول إلى جير لا يمكن إزالته في المنزل. وبالإضافة إلى أن وجود هذا الجير على الأسنان ليس جميلا، فإنه غالبا ما يسبب التهاب ونزف اللثة".

المصدر: Gazeta.Ru