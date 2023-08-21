2023/08/21 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

قالت طبيبة الأسنان لويزا افتانديليان، إن عدم تنظيف الأسنان قبل النوم يؤدي إلى تسوس الأسنان وظهور رائحة الفم الكريهة وتراكم الجير ومشكلات في اللثة. وتقول الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru : “تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم مباشرة يمنع تراكم الكائنات الدقيقة المسببة للتسوس (العقديات) في تجويف الفم، والتي تؤثر نفاياتها بشكل مباشر في مينا الأسنان، […]

ظهرت المقالة طبيبة تكشف خطورة عدم تنظيف الأسنان قبل النوم أولاً على ايرث نيوز.