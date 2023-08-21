2023/08/21 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت التجارب أن دواء جديدا للعلاج المناعي قد يجنب بعض مرضى سرطان الأمعاء الخضوع لعمل جراحي. وعند إعطائه مع العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، يمكن أن يدمر durvalumab السرطانات في الجزء السفلي من الأمعاء – ما يلغي الحاجة إلى إجراء عملية جراحية. وفي الوقت الحالي، سيخضع ما يقرب من نصف المرضى المصابين بهذا النوع من […]

ظهرت المقالة عقار جديد يمكنه القضاء على السرطان ويلغي الحاجة للعمليات أولاً على ايرث نيوز.