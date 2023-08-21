يوفنتوس يلمح لقراره بشأن إمكانية ضم لوكاكو

2023/08/21 | 09:10 - المصدر: واع

متابعة – واععلق كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي ليوفنتوس، على إمكانية إجراء صفقة تبادلية مع تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وارتبط يوفنتوس بإجراء صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها دوسان فلاهوفيتش من اليوفي إلى تشيلسي، في مقابل انضمام روميلو لوكاكو للسيدة العجوز.وقال جيونتولي في تصريحات لشبكة "DAZN" عن مبادلة لوكاكو وفلاهوفيتش: "نحن سعداء بالفريق الذي نمتلكه، المهاجمون في حالة جيدة ونحن نعتمد عليهم".وأضاف "مويس كين هو واحد من مهاجمينا الخمسة، ونحن سعداء بوجوده معنا".وتابع كريستيانو: "بيئة يوفنتوس قامت بالترحيب بي بشكل جيد، هناك شعور جيد بيني وبين المدرب والجهاز الفني، قمنا بأشياء صغيرة ونحن سعداء بما فعلناه".وحول توقف صفقة ضم بيراردي من ساسولو، أوضح: "نحن لا نعلق على عمل الأندية الأخرى، نحن فقط نقول إننا نتحدث كل يوم إلى المدرب لفهم ما إذا كان من الأفضل أن نعير لاعبينا الشباب لمنحهم الفرصة للعب أكثر بفرق تشارك معنا في نفس البطولة".وزاد "يجب أن يكون يوفنتوس مستعدا للبحث عن كل فرصة إذا كانت متوافقة مع ظروفنا الاقتصادية".