بنك الشعب الصيني يخفض الفائدة الأساسية للإقراض لعام واحد بـ 10 نقاط أساس

2023/08/21 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للإقراض لمدة عام واحد، مع الإبقاء على الفائدة لمدة 5 سنوات دون تغيير، الأمر الذي جاء دون التوقعات. هذا وخفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد، والذي يرتبط بمعظم قروض الأسر والشركات في الصين، بمقدار 10 نقاط أساس من 3.55% إلى 3.45%، […]

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