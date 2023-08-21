الإطاحة بمتهم حاول اغتيال عامل توصيل

2023/08/21 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، إلقاء القبض على مطلوب حاول اغتيال عامل توصيل "دليفري" في قضاء المجر الكبير.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إستناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي بفرض الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين للقضاء، تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعون / قيادة عمليات ميسان من إلقاء القبض على "مطلوب" حاول اغتيال عامل توصيل (دليفري) في منطقة حي الحسين - قضاء المجر الكبير".

واضافت أن "عملية القبض تمت على المتهم وفق احكام المادة (406-القتل العمد)".







