القبض على مطلوب حاول اغتيال عامل ’دليفري’ في ميسان

2023/08/21 | 09:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

القت قيادة عمليات ميسان، الاثنين، القبض على مطلوب حاول اغتيال عامل توصيل طلبات.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 آب 2023)، إنه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي، بفرض الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين للقضاء، ألقت قوة من الفوج الثاني للّواء المشاة السابع والتسعين / قيادة عمليات ميسان، القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (٤٠٦-القتل العمد) حاول اغتيال عامل توصيل طلبات في منطقة حي الحسين - قضاء المجر الكبير".