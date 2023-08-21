الحكيم يوجه طلباً لحكومة السوداني بشأن ’ضحايا الإرهاب’

2023/08/21 | 09:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، الحكومة إلى نصاف ضحايا الإرهاب.

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وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 آب 2023)، إنه "بمناسبة اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب ندعو لتحشيد الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، وتعزيز النهج الشامل لحماية حقوق الإنسان من خلال التعبير عن احتياجات الضحايا والدفاع عن حقوقهم".

وأضاف أن "على الحكومة وقنواتها الدبلوماسية على متابعة قرارات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بشأن تعزيز التعاون الدوليّ لمُساعدة ضحايا الإرهاب وإنشاء صندوق لدعمهم وإنصافهم ماديا ومعنويا".