اليوم.. الأولمبي يقص شريط مبارياته التجريبية بلقاء السودان

2023/08/21 | 10:40 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريخوض منتخبنا الأولمبي في تمام الساعة السابعة من مساء اليــوم الاثنين، لقاءه التجريبي الأول أمام نظيره السوداني تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي ماهر حسان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" منتخبنا أنهى آخر وحداته التدريبية يوم امس في ملعب المباراة ملعب البصرة الدولي "، مبينا أن" الجهاز الفني بقيادة المدرب راضي شنيشل أكد على ضرورة هذه المباريات للوقوف على جهوزية اللاعبين وتشخيص الحالات السلبية ومعالجتها ".وأضاف حسان، أن" المدرب يمتلك معلومات أولية عن المنافس وهو أحد المنتخبات الأفريقية المعروفة بمهارة لاعبيه واسلوبه القوي في اللعب"، مشيرا الى أن" لاعبينا يتمتعون بروح معنوية عالية وإصرار على تقديم مستوى جيد للوصول الى النهائيات القارية ومنها الى اولمبياد باريس ورفع علم العراق في مثل هكذا محفل يوازي كأس العالم على المستوى الأولمبي".الجديرُ بالذكر أن قرعةَ تصفيات آسيا وضعت منتخبنا الأولمبيّ في المجموعةِ (F) إلى جانبِ كل من تيمور الشرقية ومكاو والبلد المضيف الكويت، حيث ستنطلق التصفياتُ في الثالث من أيلول المُقبل.