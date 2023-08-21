الاستخبارات العسكرية تضبط اكثر من 6 الآف حبة مخدرة في الانبار

2023/08/21 | 10:40 - المصدر: الفرات نيوز

الاستخبارات العسكرية تضبط اكثر من ( ٦٠٠٠ ) حبة مخدرة في محافظة الانبار

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بعملية استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع عشر ومفرزة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية الرطبة تم ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والتي بلغت اكثر من ( ٦٠٠٠ ) حبة َ نوع كبتاجون على شكل ( ٣٠ ) كيس وبداخله اكثر من ( ٢٠٠ ) حبة لكل كيس في شمال منطقة الضبعة التابعة الى قضاء الرطبة وهي تعود لأحد تجار المخدرات في المنطقة، وقد تم تسليم المضبوطات الى الجهة المختصة حسب السياقات المعمول بها.

إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

