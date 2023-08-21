الآسيوي يوافق على استضافة بغداد بطولة قارية للتنس

2023/08/21 | 10:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافق الاتحاد الآسيوي للتنس على استضافة العراق للبطولة الآسيوية "grade 2" لفئة 14 سنة، والتي تستمر لمدة أسبوعين في العاصمة بغداد.

وتنطلق البطولة يوم السادس من تشرين الثاني المقبل حتى يوم السادس عشر من ذات الشهر في العاصمة بغداد.

جاء ذلك خلال مشاركة العراق في المؤتمر الآسيوي لإقرار منهاج الاتحاد الآسيوي للتنس الذي عقد في ماليزيا يوم 18 حتى 21 آب الحالي، ومثل العراق في المؤتمر الأمين العام للاتحاد العراقي للتنس فؤاد حميد ابراهيم.

وقال إبراهيم لوكالة شفق نيوز، لقد طالبنا خلال الاجتماع في منهاج 2024 استضافة بطولتين هما، البطولة الآسيوية grade A لفئة 14 سنة غرب آسيا ، وبطولة ITF مسابقة الفردي لفئة 12 سنة غرب آسيا .

واضاف ان ممثل الاتحاد الدولي أمير بوركي، أبدى ارتياحه للنهضة المتميزة التي تشهدها اللعبة في العراق بفضل القائمين عليها، مؤكدا على ضرورة دعم الاتحاد الدولي لتنس العراق بكافة الإمكانات المتاحة خلال المرحلة المقبلة .

واشار الى انه اجتمع بالمديرة التنفيذية للاتحاد الآسيوي "مانبريت كاندراي" وشرح لها خلال اللقاء وضع العراق المستقر ووجود الملاعب الجيدة التي بإمكانها استضافة البطولات الاسيوية والدولية وقد ابدت "كاندراي" استعداد الاتحاد الاسيوي على دعم العراق بقوة، بغية تسهيل تنظيمه للبطولات الآسيوية المقبلة، مؤكدة أن هناك زيارة مرتقبة للاتحاد الاسيوي الى العراق بأقرب فرصة، للاطلاع على ملاعب التنس.