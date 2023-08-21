2023/08/21 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

تسعى اللجنة المالية في مجلس النواب لاستضافة مسؤولي البنك المركزي الأسبوع المقبل، لمناقشة تأخر توزيع مبالغ مبادرة السكن التي أطلقها العام الماضي. وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في تصريح تابعته “ايرث نيوز”، اليوم الاثنين، إن “المصارف تأخرت كثيراً في إطلاق مبالغ المبادرة للمواطنين لشراء عقارات أو بناء قطع الأراضي التي يمتلكونها كجزء من حل أزمة […]

ظهرت المقالة لهذا السبب.. البرلمان يستضيف مسؤولي البنك المركزي الأسبوع المقبل أولاً على ايرث نيوز.